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إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب العاصفة ' إيان '

إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب العاصفة ' إيان '
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا جنوب شرق أمريكا حالة الطوارئ مع اقتراب عاصفة "إيان"، القادمة من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

العالم- منوعات

ودعا ديسانتيس سكان فلوريدا الاستعداد للعاصفة التي كان يتوقع أن تؤثر على 20 مقاطعة فقط، ولكن التحذير أطلق السبت لكامل الولاية.

وقال إن "هذه العاصفة لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا، ونشجع سكان فلوريدا للاستعداد"، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية لتتبع الآثار المحتملة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ لفلوريدا، وطلب من وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.

ويرجح المركز الوطني للأعاصير أن يتعزز "إيان" خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى فلوريدا منتصف الأسبوع، ودعا السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة.

ويتوقع أن يتحول إيان إلى إعصار كبير الاثنين، إذ بلغت سرعة الرياح السبت 75 كلم في الساعة بحسب ما تم رصدها على بعد حوالي 370 كلم جنوبي جامايكا.

وقال جون كانغالوسي، من مركز الأعاصير في ميامي إنه لم يتضح بعد أين سيضرب إيان بشدة في فلوريدا، داعيا السكان إلى جمع الإمدادات والتحضر لانقطاعات محتملة بالتيار الكهربائي.

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