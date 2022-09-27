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النائب رعد: متمسكون بعقيدتنا أكثر فأكثر في الدفاع عن وطننا وكرامته

النائب رعد: متمسكون بعقيدتنا أكثر فأكثر في الدفاع عن وطننا وكرامته
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أنّ عدوّنا الأميركي هو طاغوتٌ متجبّر، ويتحكّم بأطراف مديدة في الأرض، ينشر الفتن ويفتعل الحروب ويحرّض الشعوب ضد بعضها البعض ويدفع الدول إلى نزاعات وصراعات وهو يدير اللعبة من غرف سوداء في كل مكان.

العالم - لبنان

وخلال حفلٍ تأبينيّ أقامه حزب الله لفقيد العلم والجهاد والمقاومة الشيخ حسين عبد الله في بلدة عدشيت بحضور مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك ، لفيفٌ من العلماء وأهالي البلدة والقرى المجاورة، سأل رعد: لماذا يريدون رأس المقاومة وسلاحها ونهجها ، لأنّ هذه المقاومة هي البقية الباقية في هذه المنطقة التي تتصدى للعدو الاسرائيلي، مضيفًا أن من يدعم هذا العدو ومن يُغطّي إرهابه ومن يسوّق سياساته في منطقتنا غير الإرادة الاميركية .

واعتبر رعد أن هذا الطاغوت حين نمسكه على يده ونمنعه من أن يستثمر الغاز حتى ننال ما نريده من حقوق ، يطغى ويرعد ويريد أن يقرر من هو رئيس جمهوريتنا ويحرّض سفراء لدولٍ من أجل أن تتحرك تحريضًا حتّى لا يأتي رئيسٌ للجمهورية يعرف حقّ المقاومة ، مجرّد أن يأتي رئيس يعرِف حقّ المقاومة ممنوع أمريكيًا أن يأتي رئيس للجمهورية في لبنان .

وشدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة على أن هذا الكيان الصهيوني لن يطول أمَد بقاؤه وعصر الصهاينة متوقّف على نموّ إرادتنا وسنواصل مسيرتنا والتزامنا إذا كانوا يحاربون المقاومة لانها تمتلك عقيدة الدفاع عن الوطن وكرامته فهذه العقيدة سنتمسك بها اكتر فأكثر.

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