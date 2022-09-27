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شاهد.. ما سبب تفاقم الأزمات في تونس؟

الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

رأى الكاتب الصحافي محمد الفراتي أن الأزمة التونسية تحتاج إلى خطاب عقلاني، بحيث يجمع القوى الوطنية بكافة أشكالها تحت لوائه.

العالم - المغاربية

قال الفراتي في حديث لبرنامج "مغاربية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن هناك العديد من الظروف جعلت الواقع في تونس يزداد صعوبة، لذا الواقع الوطني يحتاج إلى خطاب عقلاني وتجميعي، بحيث تجمع كل القوى الوطنية لرفع معنويات الشعب الذي يواجه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك أزمات عالمية.

بدورها أكدت الباحثة في الشؤون المغاربية سهام عزوز أن الأزمة التونسية جاءت نتيجة تطور الأحداث على الصعيد الداخلي والخارجي.

وقالت عزوز، إن تونس على المستوى الداخلي شهدت صراعا سياسيا وتضارب مصالح بين مختلف القوى السياسية، وأضافت، أن على المستوى الخارجي، التغيرات في الإقليم أثرت على ما يحصل في الداخل التونسي.

وأضحت الباحثة في الشؤون، تونس شهدت فشلا سياسيا إثر حكومات متعاقبة لم تستطع إنجاز مشاريع الإصلاح التي كان من المفترض تغيير مسار بلد لديه الكثير من تراكمات تكدست في فترة حكومة بن علي.

وبينت عزوز أن كل التراكمات السياسية التي تكدست من الفترات السابقة أدت إلى فشل كل الوعود من قبل القوى السياسية المختلفة مع اختلاف مشاريعها وخياراتها السياسية.

وحملت عزوز، كل القوى والأحزاب السياسية التي دخلت مسار السلطة في تونس، مسؤولية الفشل السياسي والأزمات المتعددة التي تعيشها تونس.

وأشارت الباحثة في الشؤون المغاربية، أن المشهد الداخلي التونسي تأثر بالحرب في ليبيا، والتدهور الاقتصادي العالمي، وكذلك هناك الكثير من الأيادي الخارجية لديها مشاريع وأجندات مختلفة تريد تحقيقها في تونس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6373328

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