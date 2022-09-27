خمسة قتلى و13 جريحا باشتباكات مسلحة غرب ليبيا

العالم- ليبيا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة نشبت بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية، في قلب هذه المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)، مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وإصابة 13 آخرين.

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن القتال اندلع بعد مقتل أحد أفراد إحدى المجموعتين على يد مناصر للمجموعة الأخرى بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب، وهو أمر شائع جدًا في هذه المدينة القريبة من الحدود مع تونس.

ووقعت هذه الاشتباكات في وقت تمر فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بأزمة سياسية خطرة على خلفية انعدام الأمن المزمن الذي يتسم بالقتال المتكرر بين الجماعات المسلحة.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/ مارس: واحدة مقرها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

في نهاية أغسطس/ آب، خلف القتال بين الميليشيات المتخاصمة في طرابلس 32 قتيلاً و159 جريحًا نتيجة هذه المواجهة السياسية.

ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وعرفت صراعات على السلطة والانقسامات بين المناطق، إلى جانب تعمق أزمة التواجد العسكري الأجنبي والمرتزقة في عموم البلاد، الذي يغذي النزاع المزمن في ليبيا.