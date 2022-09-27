الوضع المعيشي ضمن طبق مجلس الشعب للحكومة..وعضو يطالب بإنقاذ الوضع وإضافه صفر للراتب

العالم - خاص بالعالم

حيث طالب عضو مجلس الشعب الاستاذ حسن كوسا بإنقاذ ماتبقى من الطبقه الوسطى في سوريا والتي استهلكت كل مدخراتها خلال سنوات الازمه السابقه على حد تعبيره مطالبا الحكومه بالتدخل الفوري وانقاذ الوضع وضبط الاسعار وإضافه "الصفر الحكومي" الى الراتب مؤكدا أنه لا وقت للحلول "الترقيعه".

فالوضع بات مأساويا ولا يحتمل الترقيع ويحتاج لحلول جذريه تنهي المأساة؟وأضاف كوسا أن تساؤلات كثيره وردت من العاملين في قطاع التربيه والتعليم العالي والتفتيش، فيما إذا كان أن مرسوم الحوافز الأخير سيشملهم أم لا؟مطالبا رئيس الحكومه بتوجيه اللجان التي ستقوم بوضع التعليمات التنفيذيه بتشميل هذه القطاعات المحوريه والهامه والتي تأتي في المقام الأول لبناء الانسان والوطن وتحصين العاملين في هذه القطاعات وكافه القطاعات من الحاجه والعوز وإبعادهم عن دهاليز الفساد.

كما نوه كوسا الى ضروره رفع سقف الروتب ورفع السقف المعفى من الضريبه حيث تأكل الضرائب قسما كبيرا من الدخل ويبقى راتب ١٣٠ الف مجمدا سنوات طويله دون أي ترفيعات بسبب سقف الراتب ؟؟وطالب كوسا بتحقيق عدالة التقنين الكهربائي بين المحافظات والمناطق والطلب من وزارتي الكهرباء والموارد المائية التنسيق لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع التغذية المنزلية وزياده ساعات الوصل المسائيه بما يسمح للمواطنين يتعبئه حاجاتهم من المياه في ظل الغلاء الفاحش لصهاريج المياه.

وجاء في المداخله التي حصلت وكاله توب نيوز على نسخه منها: سيادة الرئيس اليوم بات الوضع الخطر جدا على ما تبقى من الطبقه الوسطى والتي استهلكت معظم مدخراتها في العشر سنوات الأخيرة.

الأمر الذي سيخلق حاله معيشيه مأساويه إذا لم تتدخل الحكومة بالشكل المناسب والفوري لتحسين دخل المواطن سواء بزياده حقيقيه على الدخل وضبط الأسعار وكبح جنونها فالحكومة اليوم مطالبه بما يعرف "بالصفر الحكومي" فقدره الموظف على الشراء باتت في أدنى المستويات والحال ليس بخافي على أحد.

سياده الرئيس: وصلتنا بالأمس العديد من المخاوف والتساؤلات بعد صدور مرسوم الحوافز من شريحة العاملين في قطاع التربيه والتعليم العالي فيما اذا كانت التعليمات التنفيذه ستطالهم أم لا لذلك نطلب إليكم توجيه اللجان المختصة التي ستبدأ بوضع الخطوط الأساسية للتعليمات التنفيذية بتشميل هذه الشريحة فهم كما قال القائد الخالد " البناة الحقيقيون".

سيادة الرئيس إن التسرب الحاصل لاعضاء الهيئه التدريسيه خطير للغايه ويحتاج للتدخل السريع وكما يعلم الجميع حوالي 2000 من المعيدين الموفدين الى الخارج والذين دفعت عليهم الدوله ملايين الدولارات لم يعودوا و التسرب بات مخيفا الى الجامعات الخاصة بحثا عن الدخل ورمق الحياة لذلك نقترح زياده مجديه وفوريه لدخل هذه الشريحه البالغه الأهميه؟؟

سياده الرئيس: لابد من تحقيق عدالة التقنين الكهربائي بين المحافظات والمناطق والطلب من وزارتي الكهرباء والموارد المائية التنسيق لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع التغذية المنزلية وزياده ساعات الوصل المسائيه بما يسمح للمواطنين بتعبئه حاجاتهم من المياه في ظل الغلاء الفاحش لصهاريج المياه.

بقلم : فاديا مطر