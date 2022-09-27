استمرار سرقة النفط السوري جريمة أمريكية موصوفة

العالم – صدى سوريا

وسلط البرنامج الضوء عل هاشتاغ في الفيسبوك حول ممارسات قسد والغضب الشعبي حيث كتب احمد ضوا الغليان الشعبي في الجزيرة السورية يزداد ضد المحتل الامريكي.



وهذه المليشيا اللذين يتعاونان على سرقة النفط السوري وانتهاك السيادة السورية عبر ابرام اتفاقات باطلة مع شركات أجنبية لتوسيع أعمال النهب في تلك المنطقة بحرمان الاهالي من مواردها الباطنية والزراعية".

كما تطرق البرنامج الى العملية الضخمة من النهب والتهريب المستمر للثروات السورية والعراقية.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- محمد المشعلي عضو مجلس الشعب السابق

التفاصيل في الفيديو المرفق ...