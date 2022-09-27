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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الإطار التنسيقي: نؤكد حرصنا على استكمال بناء الدولة بإرادة وطنية مستقلة ونرفض المحاولات والضغوط والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان
الإطار التنسيقي: نؤكد حرصنا على استكمال بناء الدولة بإرادة وطنية مستقلة ونرفض المحاولات والضغوط والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان
وكالة الانباء العراقية: الإطار التنسيقي يؤكد ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: على الشركات الاجنبية التي تنهب ثرواتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة السيد الحوثي على محمل الجد
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: على الشركات الاجنبية التي تنهب ثرواتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة السيد الحوثي على محمل الجد
الکونغرس الأمريکي يدرج نحو 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوکرانيا استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الكوبي: لن نترك طاولة مفاوضات إلغاء الحظر لأن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة وتعمل بشكل جيد
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الكوبي: إذا كانت لدى الحكومة الأمريكية الإرادة لاتخاذ قرار فإن التوصل إلى اتفاق لن يكون بعيد المنال
وكالة تاس: جهاز الأمن الاتحادي الروسي يعلن القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك شخصا غير مرغوب فيه بعد اعتقاله بتهمة التجسس
غروسي: الوكالة الذرية مستعدة للتعاون المجدد مع إيران لحل المواضيع العالقة بشأن وجود جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة
متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: على الشركات الاجنبية التي تنهب ثرواتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة السيد الحوثي على محمل الجد
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.