"بايدن" يستضيف نظيره الفرنسي "ماكرون" ديسمبر المقبل

العالم - الأميركيتان

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن:"الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض في 1 ديسمبر المقبل، في إطار زيارة دولة

وقالت جان-بيار للصحافيين في البيت الأبيض إن الزيارة "ستشدّد على العلاقة العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا، وهي حليفنا الأقدم".

وتأتي زيارة ماكرون إلى البيت الأبيض عقب اللقاء الأخير بين الرئيسين في جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والتوقيت هذا يأتي قبل نحو 20 يوما من بداية فصل الشتاء في أوروبا الذي يعد أصعب فصل شتاء على أوروبا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

وستكون زيارة ماكرون هي الأولى للولايات المتحدة بعد توليه الحكم في فترته الثانية، وخلال رحلات ماكرون الخارجية المتعددة التي شملت دولة الجزائر من أجل إبرام صفقات، فيما يخص الغاز الجزائري بعد قطع غاز روسيا عن قارة أوروبا.

في سياق آخر شمل بيان البيت الأبيض تعليقا حول تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا قائلا:"نأخذ التهديدات الروسية باستخدام النووي على محمل الجد لكننا لم نر حتى الآن أي إشارات تجعلنا نغير تحركاتنا الاستراتيجية".