العميد نيلفروشان يكشف سبب استهداف منطقة كردستان العراق

العالم - خاص بالعالم

واشار العميد نيلفروشان في حديث لبرنامج" من طهران" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إلى أن المواقع التي تم استهدافها مؤخرا في من قبل بلاده، كان لها دور كبير في أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها إيران مؤخرا.

وقال العميد نيلفروشان: "نحن لن نقبل أي تهديد يأتي من قبل أي دولة مجاورة، نحن نحترم أصدقاءنا في منطقة كردستان العراق، أبلغنا كردستان العراق باننا سنقوم بالرد على أي جهة تستهدف الجمهورية الاسلامية، هذه المواقع التي تعرضت للاستهداف في منطقة كردستان، كان لها دور كبير في ما حصل من أحداث شغب في الايام الاخيرة في البلاد. ونراه دفاعا مشروعا عن النفس".