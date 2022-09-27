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عباس يهنئ وزير الحرب الصهيوني بعيد رأس السنة العبرية!...حماس تدين

عباس يهنئ وزير الحرب الصهيوني بعيد رأس السنة العبرية!...حماس تدين
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

هنّأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير حرب الاحتلال بيني غانتس يوم الاثنين، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة.

العالم-فلسطين

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع غانتس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومنذ تولّي غانتس حقيبة الحرب في الحكومة الصهيونية، التقى بعباس عدة مرات، وأجرى معه محادثات حول القضايا التي تهم الجانبين أبرزها الملف الأمني.

وأدان حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس تهنئة محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني الارهابي "بيني غانتس".

وقال قاسم في تصريح له مساء الاثنين إن تهنئة عباس لوزير الحرب استفزاز لمشاعر كل جماهير شعبنا الفلسطيني، واستهتار بمعاناته الناتجة من بطش جيش الاحتلال الذي يقوده "بيني غانتس".

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