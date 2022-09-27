العميد "سريع" يوجه تحذيراً شديد اللهجة للشركات الأجنبية التي تنهب ثروات الشعب اليمني

العالم-اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".

وكان قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمته بالعيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر، حذر من مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان.

يشار إلى أن شركة توتال الفرنسية أبدت تخوفها من تحذيرات قائد الثورة، وامتنعت عن قبولها بعروض حكومة المرتزقة لإعادة تصدير الغاز اليمني عبر منشأة بلحاف.