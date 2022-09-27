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إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعد 7 سنوات من الإغلاق

إعادة فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعد 7 سنوات من الإغلاق
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعادت كولومبيا وفنزويلا فتح حدودهما بعد مضي 7 سنوات على إغلاقها، إذ جرى فتح الجسور التي تربط البلدين.

العالم - الآمیرکیتان

وأُغلقت الحدود للمرة الأولى عام 2015، بسبب زيادة السلع الرخيصة المهربة من فنزويلا إلى كولومبيا، وتقارير عن القتال بين الجنود الفنزويليين والمهربين الكولومبيين، بحسب وسائل إعلام من البلدين.

وأعلن المكتب الرئاسي الكولومبي أنّ الرئيس غوستافو بيترو سيكون حاضراً عند جسر سيمون بوليفار، حيث سيقام حفل إعادة فتح الحدود.

وقال بيترو: "هذا يوم تاريخي للبلاد وللمنطقة والأميركيتين بشكل عام"، مضيفاً: "آمل أن يكون المستفيدون الأوائل هم الأشخاص الذين يعيشون على جانبي الحدود".

وعبرت أول شاحنة بضائع جسر سيمون بوليفار من كولومبيا إلى جارتها للمرة الأولى منذ 7 سنوات، ومن المقرر أيضاً استئناف رحلات الطيران التجارية.

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