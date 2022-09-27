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فصائل المقاومة على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها لتلبية نداء المسجد الأقصى

فصائل المقاومة على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها لتلبية نداء المسجد الأقصى
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن" المقاومة على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها ولن تتأخر في تلبية نداء القدس والمسجد الأقصى."

العالم- فلسطين

ودعت الفصائل خلال مؤتمر صحفي لفصائل المقاومة حول الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، كافة مكونات الأمة لتحمل مسؤولياتها في نصرة الأقصى المبارك والدفاع عنه بكل السبل والوسائل وعلى أنظمة التطبيع وقف جريمتها التي تشجع الاحتلال بتصعيد عدوانه على شعبنا وأقصانا."

وطالبت الفصائل" السلطة بالتحرك في مختلف الاتجاهات لنصرة الأقصى، فلا يعقل أن يمعن الاحتلال في عدوانه وتبقى صامتة في تعاونها الأمني وعلاقتها بالاحتلال".

واستنكرت الفصائل "تهنئة رئيس السلطة لوزير الحرب المجرم بيني غانتس، باعتبارها إساءة بالغة وطعنة غادرة لنضال شعبنا الفلسطيني".

ووجهت الفصائل "التحية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكدةً على أن المقاومة تضع قضيتهم على أوليات العمل المقاوم".

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