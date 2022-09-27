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​كلمة مرتقبة للسيد الحوثي خلال تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف عصر اليوم

​كلمة مرتقبة للسيد الحوثي خلال تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف عصر اليوم
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

يلقي قائد حركة انصار الله اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم الثلاثاء كلمة له خلال تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف.

العالم - اليمن

وتبث كلمة السيد الحوثي عند الرابعة عصراً على القنوات التلفزيونية.

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