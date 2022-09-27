'الدستورية الكويتية' ترفض الطعن على قانون الانتخابات

العالم - الكويت

كما رفضت المحكمة الدستورية طلب وقف الانتخابات التي ستجرى بعد غد الخميس.

وذكرت المحكمة - في نص حكمها - أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن القضاء الحكم بعدم دستوريتهما.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 "الفصل التشريعي 17" بعد غدا الخميس، وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة الكويتية من أجل إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة.