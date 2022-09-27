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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وكالات روسية: اللجنة الانتخابية الروسية تعلن أن النتائج الأولية للاستفتاءات في مناطق أوكرانية تظهر تأييدا قويا للانضمام الى روسيا
وكالات روسية: الناخبون في زابوروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك صوتوا بشكل ساحق لصالح الانضمام الى روسيا
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي: الهجمة الغربية والحرب التكفيرية توأم يتحرك لأهداف مشتركة
المساعد السياسي لوزارة خارجية حكومة طالبان في افغانستان يشيد بحسن الضيافة التي تبديها الجمهورية الاسلامية الايرانية للمهاجرين الافغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ما زال الغرب يمارس الخداع وحبوب أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم
رئيس الإدارة الروسية في خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا
وكالة الانباء العراقية: وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران وتطورات الأوضاع في المنطقة
وكالة الانباء العراقية: وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران وتطورات الأوضاع في المنطقة
موفد العالم: حشود الزائرين تتوافد الى حرك الإمام الرضا عليه السلام من مختلف دول العالم
الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند مرقده الطاهر في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد
وكالة الانباء العراقية: وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران وتطورات الأوضاع في المنطقة
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش
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الیمن
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خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.