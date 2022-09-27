الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الانباء العراقية: وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران وتطورات الأوضاع في المنطقة

الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الخضراء وسط بغداد

نائب وزير أفغاني يدعو 'طالبان' لإعادة فتح مدارس الفتيات

وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان اهمية تضافر الجهود الدبلوماسية

بوتين: ما زال الغرب يمارس الخداع وحبوب أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم

إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

تدهور خطير في صحة محمد بن نايف إثر التعذيب في سجن ‘إبن سلمان'