وزير نفط ايران يلتقى رؤساء كبار شركات النفط والغاز اليابانية في طوكيو

العالم- ايران

وشملت محادثات الوزير اوجي مع هؤلاء المدراء والمسؤولين فرص الاستثمار في قطاعي انتاج الخامات وانتاج المشتقات النفطية في ايران، والتعاون المشترك ، وتجارة حاملات الطاقة ، والمجال التكنولوجي.

ومن جملة هؤلاء المدراء والمسؤولون "مدير شركة اينبكس، ورئيس شركة انئوس، والمدير العام لشركة فوجي اويل، وعضو مجلس ادارة مؤسسة نكسي للتامين والتصدير، والمدير العام لشركة ميتسوبيشي للنفط والغاز، والمدير العام لشركة ماروبني".

وقد اكد الوزير اوجي في كلمة له امام الاجتماع الوزاري للشراكة الخضراء في آسيا (AGGPM) ان الحظر الاحادي والظالم المفروض على ايران التي تستحوذ على المخزون الاكبر من النفط والغاز معا في العالم وهي من اهم منتجي الطاقة في العالم يعرض امن الطاقة في العالم والمنطقة الى الخطر.

الوزير أوجي قال في تصريح للتلفزيون الياباني الحكومي ان ايران قامت بتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول الصديقة كالصين وروسيا في ذروة الحظر الاقتصادي المفروض على ايران قائلا "ان ايران مستعدة لاستقبال استثثمارات الشركات اليابانية.

وقال الوزير أوجي ان ايران تسعى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية من دون ان تنتظر عودة الاتفاق النووي، وانها مستعدة مئة بالمئة لاستقبال استثمارات الشركات اليابانية.

ووجه الوزير أوجي دعوة الى الشركات اليابانية لزيادة تواجدها في السوق الايراني قائلا ان ايران يمكنها انتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا واستطاعت زيادة تصدير نفطها الى عدد من الدول.

وتابع وزير النفط الايراني "ان طهران أبرمت في شهر يونيو اتفاقية مع الشركة الروسية العملاقة "غازبروم" للتعاون في مجال النفط والغاز."