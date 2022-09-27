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إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا

إدارة خيرسون: غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت رئيس الإدارة الروسية في خيرسون، أن "غالبية السكان بالمقاطعة صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا."

العالم- روسيا

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا تريد إنقاذ سكان المناطق الأوكرانية من خلال استفتاءات ضمها، لافتًا إلى أن العقوبات على روسيا لها تأثير سلبي للغاية على الدول النامية".

بدوره شدد وزير الخارجية الأوكراني، أنه على "الاتحاد الأوروبي سرعة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب استفتاءات الضم."

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن" أوروبا ستفرض عقوبات على منظمي استفتاءات الضم في أوكرانيا، وأن مصانع دول الاتحاد قادرة على إنتاج المزيد من الأسلحة وسنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وأنه يجب أن تؤخذ تهديدات بوتين بشأن أوكرانيا على محمل الجد"حسب تعبيره.

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