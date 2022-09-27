الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاءات الانضمام في دونباس والمناطق المحررة

الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاءات الانضمام في دونباس والمناطق المحررة
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن القائمون على إجراء استفتاءات انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، عن النتائج الأولية لها بعد بدء فرز الأصوات بمراكز الاقتراع التي أقيمت للاجئين في روسيا.

العالم- روسيا

وأظهرت البيانات أن نسبة اللاجئين الذين صوتوا لصالح انضمام مناطقهم إلى روسيا بلغت:

- في خيرسون 97.47% بعد فرز 12% من الأصوات

- في زابوروجيه 98.19% بعد فرز 18% من الأصوات

- في جمهورية دونيتسك الشعبية 97.74% بعد فرز أكثر من 12% من الأصوات

- في جمهورية لوغانسك الشعبية 97.77% بعد فرز 12.06% من الأصوات

وانتهت عملية التصويت في دونباس وزابوروجيه وخيرسون قبل قليل، وأكدت السلطات أن النتائج الأولية للاستفتاءات ستظهر مساء اليوم، على أن تنشر النتائج النهائية بحلول صباح الأربعاء.

وجرى التصويت على مدى 5 أيام في ظروف القصف الأوكراني المستمر، وشارك في مراقبة الاستفتاءات ما يزيد عن 100 مراقب من أكثر من 40 دولة.

روابط ذات صلة

تواصل عمليات التصويت حول استفتاءات الانضمام الى روسيا في شرق أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انبعاث رائحة البيض الفاسد من الفم قد يكون مؤشرا على هذه الامراض الخطيرة

بالفيديو.. تدهور الوضع المعيشي في محافظة عدن والعدوان ينهب الثروات

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-09-2022

الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاءات الانضمام في دونباس والمناطق المحررة

ما هو إعلان بوخارست للمستقبل الرقمي الذي وقعت عليه سوريا؟

ملايين الزوار يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة