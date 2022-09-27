الإعلان عن النتائج الأولية لاستفتاءات الانضمام في دونباس والمناطق المحررة

العالم- روسيا

وأظهرت البيانات أن نسبة اللاجئين الذين صوتوا لصالح انضمام مناطقهم إلى روسيا بلغت:

- في خيرسون 97.47% بعد فرز 12% من الأصوات

- في زابوروجيه 98.19% بعد فرز 18% من الأصوات

- في جمهورية دونيتسك الشعبية 97.74% بعد فرز أكثر من 12% من الأصوات

- في جمهورية لوغانسك الشعبية 97.77% بعد فرز 12.06% من الأصوات

وانتهت عملية التصويت في دونباس وزابوروجيه وخيرسون قبل قليل، وأكدت السلطات أن النتائج الأولية للاستفتاءات ستظهر مساء اليوم، على أن تنشر النتائج النهائية بحلول صباح الأربعاء.

وجرى التصويت على مدى 5 أيام في ظروف القصف الأوكراني المستمر، وشارك في مراقبة الاستفتاءات ما يزيد عن 100 مراقب من أكثر من 40 دولة.