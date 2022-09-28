أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

العالم- ايران

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء الرئيس المجري للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين«تشابا کروشي» في نيويورك.

وناقش الجانبان في اللقاء الدور الفعال الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذ القرارات الدولية.

كما اعرب الجانبان عن معارضتهما تسليم مهام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

يذكر ان أمير عبد اللهيان، شارك إلى جانب الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، في فعاليات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.