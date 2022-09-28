الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين "تشابا کروشي" .

العالم- ايران

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء الرئيس المجري للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين«تشابا کروشي» في نيويورك.

وناقش الجانبان في اللقاء الدور الفعال الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذ القرارات الدولية.

كما اعرب الجانبان عن معارضتهما تسليم مهام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

يذكر ان أمير عبد اللهيان، شارك إلى جانب الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي، في فعاليات الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

روابط ذات صلة

لقاءات أمير عبد اللهيان في نيويورك وانتقاده التدخل الأجنبي في شؤون إيران الداخلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا تتسلم دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي بشأن حدودها ومنطقة الساحل

'كتيبة جنين- سرايا القدس' تستهدف قوات الاحتلال بوابل من الرصاص

رئيس الإمارات يصل مسقط لبحث العلاقات ومستجدات أوضاع المنطقة

مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان

كنعاني يدين حادث إطلاق النار في مدرسة بروسيا

بأمر ملكي!.. تعيين 'إبن سلمان' رئيسا لمجلس الوزراء السعودي!