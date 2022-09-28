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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المغاربیة
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سرايا القدس كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا في بلدة جبع جنوب جنين من استهداف حاجز عسكري للاحتلال على مدخل البلدة الشرقي بوابل من الرصاص
مصادر فلسطينية:إطلاق نار يستهدف حاجزاً لجيش الاحتلال الاسرائيلي عند المدخل الشرقي لبلدة جبع جنوب جنين
رويترز: سماع دوي ثلاثة انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في مدينة خاركيف الاوكرانية
رئيسة وزراء الدنمارك: التسرب النفطي من نورد ستريم ناجم عن "عمل متعمد"
محمد عبدالسلام: لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين
رئيس الوفد الوطني اليمني: أكدنا للمبعوث الأممي اليوم موقفنا الثابت بفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين
رويترز: الملك السعودي سلمان عبد العزيز يصدر أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك ويجري معه محادثات
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين«تشابا کروشي» في نيويورك
متحدث الخارجية الايرانية يدين حادثة إطلاق النار الارهابية بمدرسة في روسيا معربا عن تعاطف ايران مع ذوي الضحايا وشعب وحكومة روسيا
رويترز: الملك السعودي سلمان عبد العزيز يصدر أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء وإجراء تعديل وزاري
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.