أمير عبداللهيان يلتقي الامين العام للامم المتحدة

العالم- ايران

والتقى أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر اعمال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم (الثلاثاء) ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش وتباحث معه حول قضايا مختلفة .

وتحدث أمير عبد اللهيان وغوتيريش عدة مرات عبر الهاتف عن التطورات الإقليمية والدولية وكذلك المحادثات بشأن رفع الحظر وفي آخر مكالمة هاتفية بين غوتيريس وأمير عبد اللهيان ، والتي جرت بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تنتهي مفاوضات فيينا بنتيجة مرضية.