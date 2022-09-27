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أمير عبداللهيان يلتقي الامين العام للامم المتحدة

أمير عبداللهيان يلتقي الامين العام للامم المتحدة
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان في نيويورك اليوم الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وعقد معه جولة من المباحثات.

العالم- ايران

والتقى أميرعبد اللهيان ، الذي يحضر اعمال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم (الثلاثاء) ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش وتباحث معه حول قضايا مختلفة .

وتحدث أمير عبد اللهيان وغوتيريش عدة مرات عبر الهاتف عن التطورات الإقليمية والدولية وكذلك المحادثات بشأن رفع الحظر وفي آخر مكالمة هاتفية بين غوتيريس وأمير عبد اللهيان ، والتي جرت بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تنتهي مفاوضات فيينا بنتيجة مرضية.

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