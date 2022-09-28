رئيس الإمارات يصل مسقط لبحث العلاقات ومستجدات أوضاع المنطقة

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وبحث سلطان عمان هيثم بن طارق، مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد،العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر "العلم" في العاصمة مسقط، خلال زيارة يجريها الرئيس الإماراتي إلى البلاد.

وذكرت الوكالة أن "جلسة المباحثات استعرضت وجهات النظر بين الجانبان حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المُتبادل.

ولسلطنة عمان دور دبلوماسي كبير في حل أزمات المنطقة، وسبق أن قامت بوساطات ناجحة بين كثير من الأطراف.