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رئيسة وزراء الدنمارك: التسرب النفطي من نورد ستريم ناجم عن "عمل متعمد"

الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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