'عبدالسلام' يبلغ الممثل الاممي موقف اليمن من الهدنة والسلام

العالم - اليمن

وقال اللقاء، شدد عبدالسلام: "أنه لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلباً لكل اليمنيين.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أكد أمس الأول، أن صرف المرتبات وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني، مشدداً بأن تلك مطالب حق وليست مِنة من أحد، وأن غير ذلك لن يكون له أي معنى.

ومع بدء العد التنازلي لانتهاء الهدنة الأممية، ينشط الأمريكيون والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لمحاولة إنقاذ الهدنة المؤقتة، فيما تكرر صنعاء تحذيراتها من إضاعة الوقت.