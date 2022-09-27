مواجهات مع الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان

العالم - فلسطين

وأصيب 15 شابا مقدسيا، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدات صور باهر والطور وسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتشهد مدن الضفة الغربية بما فيها القدس اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.

وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه من جانب وبين الشبان الفلسطينيين من جانب آخر، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة إلى أن "جماعات الهيكل" بدأت أمس بتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم.

كما وُضعت أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري، في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم، خلال موسم الأعياد اليهودية.