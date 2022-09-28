محلل سياسي: بعض الجهات الخارجية من مصلحتها تأجيج الوضع بالشارع العراقي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر وخلال تغطية خاصة بالتوتر الأمني وقصف المنطقة الخضراء أشار الشرع الى أنه من الطبيعي ان تحصل هكذا احتجاجات وقصف بالصواريخ على مبنى البرلمان العراقي وتم اغلاق الطرقات والجسور مرة أخرى ما يعطي انطباعا على وجود انسداد سياسي حتى هذه اللحظة ورفض قاطع بما يحصل وعلى وجود ارادات تكون أشبه بالقوية على اعادة الانتخابات وان تكون انتخابات مبكرة جديدة .

ولفت الشرع الى أنه اليوم ومع بدء عودة الجلسات بعد 60 يوما ومع وجود صواريخ تم اطلاقها واحتجاجات ولا يعلم الى ما ستؤول إليه الاوضاع في الايام القادمة فهي تعتبر انعكاسات خطيرة تدل على عدم وجود تفاهمات حتى هذه اللحظة بين كل القوى السياسية وهنالك من يفرض ارادته ومن يفرض قوته على العملية السياسية ولا يستبعد فرض اجندات وارادات خارجية وبالتالي من الطبيعي ما يجري الان من توترات أمنية في العراق.

ونوه الشرع الى أن بعض الجهات الخارجية من مصلحتها تأجيج الوضع والشارع العراقي محذرا على أن قصف المنطقة الخضراء رسالة خطيرة وشديدة اللهجة.

وكانت قد ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان “مجلس النواب صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائباً على رفض الاستقالة”.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

وكان قد صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا بإقالة الحلبوسي.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

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