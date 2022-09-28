لماذا لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن القصف بالمنطقة الخضراء العراقية

العالم - خاص بالعالم

أشار السلطاني الى أن الامنية العراقية هي بتشكيل حكومة وتأمين الخدمات وإقرار الموازنة وانتظار الكثير من الأمور بعد تشكيل الحكومة العراقية منوها الى أن هذا العمل معرقلا لتشكيل الحكومة العراقية وانعقاد مجلس النواب وبالتالي فإن هذا العمل يعتبر مستنكر ومستهجن.

ونوه السلطاني الى أنه بدأ التدخل الأجنبي منذ 2003 والولايات المتحدة في مقدمة الدول التي تتدخل في الشأن العراقي.

وكانت قد سقطت صواريخ كاتيوشا، الأربعاء، داخل "المنطقة الخضراء"، أحدها سقط في محيط مبنى البرلمان، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح مختلفة جراء قصف تعرضت له المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء في بيان: "ارتفع عدد المصابين من القوات الأمنية جراء قصف المنطقة الخضراء إلى 7 جراحهم متفاوتة".

وكانت قد ذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان “مجلس النواب صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائباً على رفض الاستقالة”.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

وكان قد صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي، بموافقة 222 نائبا، مقابل 13 نائبا فقط صوتوا بإقالة الحلبوسي.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسته برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان وانتخاب النائب الأول.

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