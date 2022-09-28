الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

جهود استخباراتية يمنية حثيثة لعودة المغرر بهم بأمان لحضن الوطن

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تحتفي المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن بعودة اكثر من70 عائدا برتب عسكرية مختلفة، ليرتفع عدد العائدين حتى الآن الى سبعة عشر ألفا، والأعداد في تزايد مستمر.

العالم - مراسلون

عملٌ دقيقٌ وسريٌ للغاية، يقوم به مجموعة من أفراد مديرية الاستخبارات، للعمل والتنسيق والمتابعة لعودة المغرر بهم بأمان، بدء من التواصل معهم بعد اتصالاتهم من معسكرات العدو، إلى تحركهم نحو اكثر المناطق أمان لهم، حتى وصولهم إلى منازلهم.

وضمن اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، بتنفيذ توجيهات القيادتين الثورة والسياسية بفتح المجال أمام المغرر بهم، احتفلت مديرية الاستخبارات بالمنطقة الخامسة، بتخرج اكثر من 70 عائد إلى صف الوطن، بعد انضمامهم إلى قوى العدوان في الساحل الغربي، التي تدعم بشكل كامل ضمن تشكيلاتها المختلفة عدد من أفراد القاعدة وداعش.

يتنوع التعاون المقدم المغرر بهم، بدء من العودة دون عوائق، إلى إرجاعهم لأعاملهم السابقة أي كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة لرفع تظلماتهم للقيادة للنظر فيه وحلها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

خروقات تحالف العدوان على اليمن خلال 24 ساعة الماضية

علماء اليمن يدعون إلى التحرك لإخراج القوات الأجنبية ومنع نهب ثروات الشعب اليمني

افتتاح معرض شهداء اليمن في جامعة حلب "وجوه من نور"

'عبدالسلام' يبلغ الممثل الاممي موقف اليمن من الهدنة والسلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في صنعاء

بغداد بصدد استدعاء السفير الإيراني

الجزائر تكثف جهودها لاقامة القمة العربية

محمد علي الحوثي: احياء المولد النبوي الشريف يعيد للامة حضورها الفعال والمؤثر بين الامم

بالفيديو.. ما سبب انشغال كيان الاحتلال بالحديث عن 'البقرة الحمراء'؟

فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا بتفجير أنابيب 'نورد ستريم'