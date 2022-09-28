جهود استخباراتية يمنية حثيثة لعودة المغرر بهم بأمان لحضن الوطن

العالم - مراسلون

عملٌ دقيقٌ وسريٌ للغاية، يقوم به مجموعة من أفراد مديرية الاستخبارات، للعمل والتنسيق والمتابعة لعودة المغرر بهم بأمان، بدء من التواصل معهم بعد اتصالاتهم من معسكرات العدو، إلى تحركهم نحو اكثر المناطق أمان لهم، حتى وصولهم إلى منازلهم.



وضمن اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، بتنفيذ توجيهات القيادتين الثورة والسياسية بفتح المجال أمام المغرر بهم، احتفلت مديرية الاستخبارات بالمنطقة الخامسة، بتخرج اكثر من 70 عائد إلى صف الوطن، بعد انضمامهم إلى قوى العدوان في الساحل الغربي، التي تدعم بشكل كامل ضمن تشكيلاتها المختلفة عدد من أفراد القاعدة وداعش.



يتنوع التعاون المقدم المغرر بهم، بدء من العودة دون عوائق، إلى إرجاعهم لأعاملهم السابقة أي كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة لرفع تظلماتهم للقيادة للنظر فيه وحلها.

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