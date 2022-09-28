حرس الثورة يواصل إستهداف مقرات الإرهابيين في شمال العراق

العالم - خاص بالعالم

ونفذ مقر 'حمزة سيد الشهداء' التابع للقوات البرية هجمات دقيقة استهدفت مقرات هذه الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها ما ادى الى مقتل عدد من الارهابيين الذين اتخذو من بعض مناطق شمال العراق منطلقا لاستهداف القوات الامنية الايرانية في المناطق الحدودية.



قوات الحرس اعلنت السبت انها بدات عمليات واسعة استخدمت فيها المدفعية والطائرات المسيرة والقنابل الذكية والصواريخ الدقيقة.



وفي بيان لها، اكدت ان العمليات ضد الارهابيين جاء ردا على الاعمال الارهابية التي تغذيها هذه الجماعات المرتبطة بالاستكبار العالمي مضيفة ان هذه الجماعات التي تتخذ من شمال العراق مقرا لها عملت على مهاجمة بعض النقاط الامنية والعسكرية في المناطق الحدوية وان القوات المسلحة ردت عليهم بقوة.



ما ادى الى فرارهم وتكبيدهم خسائر فادحة واشار البيان الى ان ايران حذرت بشكل متكرر المسوولين في منطقة كردستان العراق بضرورة وقف نشاط القوى الارهابية لكنها لم تعمل شيئا واتهم الحرس هذه الجماعات بالقيام بتهريب الاسلحة الى داخل ايران وتنفيذها عمليات ارهابية ودعم اعمال الشغب الاخيرة.



في المقابل، اعترفت الجماعات الارهابية باستهداف مقراتها وقال عضو بارز في جماعة ما يسمى كوملة الارهابية لوكالة رويترز أن عدة مقرات ومواقع ومكاتب للجماعة تعرضت للقصف متحدثا عن أن هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة لكنه لم يدل بتفاصيل.



وكشف جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية خليتين كانت تخطط لتفجيرات بعبوات ناسفة في محافظة اذربيجان الشرقية وتمكنت من اعتقال العناصر الضالعة الى ذلك تم ضبط سيارة تحمل خمسة وستين قطعة سلاح آلية في محافظة كردستان واعتقال شخصين متورطين.



وتتمركز عدد من الجماعات الارهابية المرتبطة بالمخابرات الاسرائيلية والاميركية في شمال العراق ولها تاريخ حافل بالعمليات الارهابية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقد دعت ايران مررا السلطات العراقية الى وقف نشاط هذه الجماعات لكنها لم تلق اذنا صاغية.

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