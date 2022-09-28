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البنتاغون يدعو تركيا واليونان للحوار ووقف التصعيد

البنتاغون يدعو تركيا واليونان للحوار ووقف التصعيد
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا واليونان إلى الحوار ووقف التصعيد، على خلفية رسالة احتجاج قدمتها أنقرة لواشنطن ردا على إرسال اليونان مدرعات أمريكية إلى جزر في بحر إيجه.

العالم-الامريكيتان

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر لوكالة الأناضول التركية، حيث أوضح أن اليونان وتركيا حليفان مهمان لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ودعا رايدر أنقرة وأثينا للحوار من أجل خفض أي تصعيد محتمل.

وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من انتقادات تركية بخصوص قيام واشنطن بزيادة التوتر في المنطقة، قال رايدر: "من حيث علاقاتنا الثنائية، تركيا حليف مهم للغاية في الناتو".

وأضاف: "سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا في الناتو، بمن فيهم تركيا، وبالطبع، أدعوكم لطرح هذا السؤال على الخارجية الأمريكية للحصول على جواب رسمي بهذا الشأن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نيد برايس متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، إن الوقت "غير مناسب لتصعيد التوتر" بين شركاء حلف شمال الأطلسي، عقب قيام اليونان بتسليح جزيرتي مدللي وسيسا منزوعتي السلاح في بحر إيجة.

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