كيان الإحتلال يعلن انه لن يعترف بنتائج الاستفتاءات الروسية!

العالم- فلسطين

وقالت وزارة الخارجية التابعة لكيان الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان، إن "إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي تجريها روسيا في المناطق الشرقية من أوكرانيا"، بحسب ما نقلت قناة "كان" العبرية دون مزيد من التفاصيل.

ويتوافق بيان كيان الاحتلال مع موقف حليفتها اميركا ودول غربية أخرى.

وأغلقت مراكز الاقتراع في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية أبوابها، مساء الثلاثاء، في اليوم الخامس والأخير لتصويت سكان تلك المقاطعات في استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأظهرت نتائج الاستفتاءات في 4 أقاليم بشرق أوكرانيا أن أغلبيةَ السكان في هذه المناطق تؤيد الانضمام لروسيا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم لوغانسك أن أكثر من ثمانية وتسعين بالمئة من المقترعين صوتوا لصالحِ الانضمام بعد فرز جميعِ الأصوات. كما صوت ثلاثة وتسعون بالمئة من الناخبين في إقليم زابوريجيا لصالحِ الارتباط بروسيا. وفي خيرسون أيَّد سبعة وثمانون بالمئة من المقترعين قرارَ الإنضمام. وفي دونيتسك أظهرت النتائج الأولية بعد فرز أربعين في المئة من الأصوات أن الأغلبية تؤيد كذلك انضمام هذه المنطقة لروسيا.

ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في "تلغرام" بتنائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: "أهلا بكم في وطنكم روسيا".