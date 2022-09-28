وزير الاتصالات الايراني: نستلم صور القمر الصناعي خيام بجودة جيدة

العالم - ايران

واضاف الوزير زارع بور في تصريح لوكالة أنباء فارس ان هذا القمر الصناعي يدور في مداره ويتم استلام الصور التي يرسلها لكنه الان في مرحلة تدقيق الأداء وتنظيمه وهي المرحلة الاخيرة .

وتابع الوزير زارع بور ان الصور التي يرسلها القمر الصناعي خيام هي الان ذات جودة جيدة نسبيا لكن مع عمليات تدقيق الاداء حسب مواصفات الدقة الخاصة بهذا القمر الصناعي فعندئذ يمكننا التقاط صور أفضل وتدشين عمل هذا القمر الصناعي.

واضاف وزير الاتصالات الايراني ان القمر الصناعي خيام يمضي في مراحله المختلفة لكي نستطيع الاستفادة من صوره الافضل جودة في القطاعات المختلفة في البلاد.

وردا على سؤال حول ما اذاكان يتم استلام تقارير هذا القمر الصناعي بشكل كامل الآن قال وزير الاتصالات "هذا القمر الصناعي يمر في اليوم 4 مرات واحيانا 3 مرات من سماء ايران ونحن نستلم صوره المرسلة.

هذا ويتمتع القمر الصناعي "خيام" بمجسات واجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر الامكانية للاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الادارة الذكية للقطاعات في البلاد.

ومن جملة مجالات استخدام المعطيات الفضائية التي سيرسلها القمر الصناعي "خيام" الى الارض يمكن الاشارة الى رفع مستوى الانتاجية في الزراعة، المسح الدقيق للموارد المائية في البلاد، ادارة الكوارث الطبيعية، مسح ومراقبة عمليات البناء والانشاء، مراقبة المخاطر البيئية، مسح المناجم والاكتشافات المنجمية، رصد حدود البلاد، والعديد من المهام الأخرى.

وتم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

وزعمت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في وقت سابق ان القمر الصناعي "خيّام" يمتلك إمكانات غير مسبوقة لرصد "المنشآت الواقعة في منطقة الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن خبراء غربيين بأنهم يرون أن القمر الصناعي "الإيراني "خيام" لاستشعار الأرض عن بعد "سيوسّع إلى حد بعيد إمكانات طهران فيما يتعلق بجمع معلومات استطلاعية عن المنشآت العسكرية الواقعة في الشرق الأوسط."

ويعتبر القمر الصناعي المتطور "خيام" خطوة اخرى في مسار التطور العلمي والتكنولوجي لايران ومن المعلوم ان اميركا والكيان الصهيوني ودول الغرب التابعة للسياسات الاميركية تسعى الى منع ايران والدول والشعوب الاخرى من التطور العلمي لكي تواصل هيمنتها على الساحة الدولية في شتى المجالات.