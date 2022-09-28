70 شرکة ایرانية تشارك في معرض البناء بمدينة السليمانية

العالم - ايران

وأكد "كاشفي " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس، أن هذا المعرض بدأ اعماله منذ يوم امس الثلاثاء ويستمر الى يوم الجمعة المقبل وذلك بمشاركة شركات كبيرة من شتى ارجاء العالم، حيث تشارك كرمانشاه في جناح تبلغ مساحته 250 مترا مربعا.

وأشار المسؤول الى الحضور الكبير لمسؤولي أقليم كردستان في هذا المعرض، معربا عن امله بأن يستطيع المعرض انشاء اسواق ايرانية جديدة ومن كرمانشاه كي يتسنى رفع مستوى الصادرات الاقتصادية من ايران وهذه المحافظة.

وأضاف قائلا: من المقرر أن تستضيف غرفة التجارة في كرمانشاه الاسبوع المقبل وفدا تجاريا من اقليم كردستان يضم رؤساء غرفة تجارة السليمانية وحلبجة وناحية كرميان وجمع من التجار والناشطين الاقتصاديين من السليمانية اضافة الى مدراء جمارك المحافظات والمناطق الحدودية.