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ناقلات نفط إيرانية تفرغ حمولتها في ميناء فنزويلا الرئيسي

ناقلات نفط إيرانية تفرغ حمولتها في ميناء فنزويلا الرئيسي
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وثيقة من شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، بأنه من المقرر أن تفرغ ناقلتان محملتان بنحو 1.22 مليون برميل من النفط الخام الإيراني شحنتيهما في ميناء خوسيه في فنزويلا خلال أيام.

العالم - ايران

ووفقا للوثيقة، فإن إحدى الناقلتين اللتين وصلتا هذا الشهر إلى المياه الفنزويلية هي ناقلة النفط الخام العملاقة (VLCC) الضخمة التي ترفع العلم الإيراني، والتي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية. أما بالنسبة للشحنة الثانية، استخدمت الوثيقة اسم سفينة ملغاة.

وبحسب الوثيقة، قامت شركة نفط إيران “إنترتريد” بتوريد الشحنتين، ووقعت الشركة الإيرانية، إلى جانب شركات حكومية أخرى، هذا العام عقدا بقيمة 110 ملايين يورو مع PDVSA لتجديد مصفاة فنزويلية وتزويد الشركة بالنفط.

وبين يوليو وأغسطس، استوردت فنزويلا نحو 4.8 مليون برميل من الخام والمكثفات الإيرانية، وفقا لوثائق الشحن الخاصة بشركة PDVSA.

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