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الشرطة الايرانية:

لن نسمح للعدو أن يصول ويجول وسنتصدى لكل من يخل بالأمن العام

لن نسمح للعدو أن يصول ويجول وسنتصدى لكل من يخل بالأمن العام
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت قوات الشرطة بيانا أعربت فيه عن شكرها لدعم القوات المسلحة، وأكدت أن منتسبي قوات الشرطة والامن سيقفون الى آخر لحظة أمام المتآمرين واعداء الثورة الاسلامية وسيتصدون لكل من يريد الاخلال بالأمن بكل قوة وحزم.

العالم - ايران

وأكد البيان أن قيادة قوات الشرطة في ايران بإعتبارها القوة التي تحافظ على نفوس واموال ونواميس المواطنين، هي في خدمة الشعب الايراني كما قال قائد الثورة الاسلامية بأنها تسهر على خدمة المواطنين بكل اخلاص وشجاعة وايمان راسخ وتعمل على توفير الامن لأبناء الشعب الايراني النبيل.

وقال البيان" ان اعداء نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس وحفنة من الاوباش يحاولون بمختلف الطرق الاخلال بالامن وسلب راحة ابناء الشعب الايراني الواعي، فيما استطاعت القوات المسلحة من خلال وحدتها ويقظتها افشال مخطط هؤلاء العملاء.

واعتبر القوات المسلحة بمختلف صنوفها من الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة تقوم الى جانب الشعب الايراني الذي يدعمه ويقف الى جانبه بالتصدي لكل من يريد الاخلال بالامن ولن تسمح للاعداء سلب راحة المواطنين وأمنهم.

وشدد على أن عزة واستقلال واقتدار ايران العزيزة انما هي من بركات الشهداء الابرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس في الدفاع عن القيم العظيمة للثورة الاسلامية والمبادئ التي نادى بها الامام الخميني طاب ثراه، وأكد أن قوات الشرطة ومن خلال هذا المنطلق لن تسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم الشيطانية الرامية لاضعاف النظام الاسلامي.

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