شاهد.. هل سيقبل البرلمان العراقي باستقالة الحلبوسي؟

العالم - خاص بالعالم

واوضح الجواهري في حديث لبرنامج "مع الحدث علة شاشة قناة العالم الإخبارية، إن محمد الحلبوسي سوف يطرح استقالته على مجلس النواب العراقي للتصويت لرئيس مجلس نواب جديد، لكن المجلس لن يصوت لمرشح جديد وبذلك سوف تلغى استقالة الحلبوسي.

واشار الباحث السياسي، أن الحلبوسي اختير من قبل نواب التيار الصدري ليكون رئيسا للبرلمان العراقي ومع انسحاب نواب التيار الصدري من المجلس، أصبح الحلبوسي أمام نواب لم يصوتوا لاختياره رئيسا، لذا ارتأى أن يقدم استقالته من رئاسة البرلمان ليبقى نائبا في البرلمان.

يذكر أن مجلس النواب العراقي من المقرر أن يعقد جلسة اليوم الأربعاء للبت في استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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