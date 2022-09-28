3 شهداء و13 إصابات باشتباك مع الاحتلال بجنين + فيديو

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، و إصابة 13 آخرين بالرصاص الحي، خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، بينهم اثنين في حالة خطرة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، مخيم جنين، وحاصرت منزل أحد أقارب الشهيد رعد حازم، بالمخيم، وأطلقت صاروخاً مضاداً للدروع تجاه المنزل المحاصر.

* العثور على جثمان شهيدين في جنين قرب المنزل المستهدف

1

* استخراج جثمان شهيد من المنزل المستهدف في مخيم جنين:

2

ووفق شهود عيان فقد طالبت قوات الاحتلال المحاصرين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا.

ومنع الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين.

* استمرار الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

4

ففي ساعات الصباح، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة مدينة جنين ومخيمها، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل عائلة الشهيد رعد حازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل، فيما بلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم.

وأعلنت "كتيبة جنين" في بيان مقتضب "بعون الله وقوته، تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، مخيم جنين، وحاصرت منزل أحد أقارب الشهيد رعد خازم، بالمخيم، وأطلقت صاروخاً مضاداً للدروع تجاه المنزل المحاصر.

ووفق شهود عيان فقد طالبت قوات الاحتلال المحاصرين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا.



من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اغتالت، شقيق الفلسطيني رعد حازم.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة الدخان من المنزل المحاصر، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين.



وقالت القناة 14 العبرية، إن قوات جيش الاحتلال تواجدت في جنين لاعتقال فلسطينيين من المنطقة، مؤكدة تعرضها لإطلاق نار في مخيم جنين.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، فجر جيش الاحتلال، منزل عائلة الشهيد رعد حازم، وإثر ذلك اندلعت مواجهات؛ أدت لاستشهاد الشاب محمد سباعنة، وإصابة 16 آخرين.

وفي 7 نيسان/أبريل المنصرم، استشهد منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، الشاب رعد فتحي حازم (29 عامًا)، بعد خوضه اشتباكًا مع قوة من وحدة اليمام والشاباك، خلال تحصنه بالقرب من مسجد بمدينة يافا.