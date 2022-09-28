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مصادر فلسطينية عن خال الشهيد رعد حازم : استشهاد عبد الرحمن شقيق الشهيد خازم مع أحد أصدقائه في المنزل

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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