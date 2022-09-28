وزير الخارجية الايراني: سنواصل جهودنا لافشال الحظر والغائه

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير "عبداللهيان" الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الـ 77 في صفحته الخاصة به على موقع انستغرام لدى اشارته الى لقاءاته التي اجراها مع 42 من نظرائه وكبار المسؤولين في مختلف بلدان العالم.

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران أنه ناقش خلال هذه اللقاءات الاتفاقيات التي ابرمتها ايران مع الدول الاخرى في الاوساط الدولية، وشدد على أنه بذل جهوده لشرح الاوضاع القائمة في المنطقة والعالم وتحليلها بكل واقعية بعيدا عن الأجواء التي تثيرها وسائل الاعلام العالمية.

واشار وزير الخارجية في تغريدته الى أن معظم لقاءاته مع هؤلاء المسؤولين كانت تدور حول سير المفاوضات الرامية لالغاء الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني والموقف المنطقي لطهران الذي يدعو للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستديم ولكن شريطة انتقاع ايران اقتصاديا من الاتفاق.

وأكد أنه اشار الى دور ايران في مكافحة الارهاب ومكانتها المهمة في منطقة مضطربة، وقال: ان الاعداء يحاولون بمختلف الذرائع عرقلة مسيرها في الحصول على التقدم والتطور، الا ان الشعب الأيراني يعتبر السند القوي لنظامه ودبلوماسيته الناشطة.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية كان قد ابلغ في وقت سابق في تصريح للصحفيين أن الجانب الاميركي اعلن اكثر من مرة وحتى في الايام الاخيرة أن لديه الارادة وحسن النية للتوصل الى اتفاق، وقال: لقد قلنا لهم اذا كان لدى الاميركان الارادة وحسن النية عليهم اثبات ذلك حتى يتم التوصل الى الاتفاق المذكور.