السفارة الأمريكية في موسكو تدعو رعاياها لمغادرة روسيا

العالم- الأميرکيتان

وأصدرت السفارة الأمريكية تحذيرًا مماثلاً في فبراير/شباط، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في دونباس، ولم تغير التوصية منذ ذلك الحين.

وبررت السفارة البيان بالتعبئة التي بدأت في روسيا، قائلة إن روسيا "قد ترفض قبول ازدواج الجنسية الروسية الأمريكية وتدعو من يحملها إلى الخدمة العسكرية".

يجب على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى روسيا، وعلى من يقيمون هناك مغادرة البلاد على الفور طالما أن الخيارات متاحة.

وأردفت البعثة الدبلوماسية الأمريکية في البيان "الرحلات التجارية محدودة حاليًا وغالبًا ما تكون غير متاحة في غضون مهلة قصيرة، أما الطرق البرية بالسيارة أو الحافلة متاحة".