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مباحثات اميركية تونسية حول التحديات الامنية في المنطقة

مباحثات اميركية تونسية حول التحديات الامنية في المنطقة
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

بحثت أميركا وتونس، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

العالم - تونس

وجاء ذلك، خلال لقاء وزير الدفاع التونسي "عماد مميش"، الثلاثاء مع قائد القوات الأمريكية في أفريقيا الجنرال "مايكل إيليوت لانغلي".

وجاء اللقاء على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الخامسة والثلاثين، والتي تحتضنها مدينة شتوتغارت الألمانية، مقرّ قيادة القوات العسكرية الأمريكية بأفريقيا.

ومثّل اللقاء، وفق بلاغ صحفي للوزارة "فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة".

وكان وزير الدفاع الوطني، حضر الثلاثاء أعمال اللجنة المشتركة، وثمن دعم الإدارة الأمريكية لتونس، من خلال حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون المشترك.

وعبر وزير الدفاع لدى افتتاحه أعمال اللجنة عن ارتياحه للنتائج المحققة في مختلف الأنشطة التي شملت مجالات التكوين والتدريب واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير القدرات العملياتية في مجالات مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود والتصدي للجريمة المنظمة.

كما أشاد بعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وبالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي.

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