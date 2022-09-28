الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة عنصر في قوة مكافحة الشغب العراقية عند جسر الجمهورية في العاصمة بغداد

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكاديمي عراقي: التصعيد غير مبرر ودوامة العنف ينبغي أن تتوقف + فيديو

بالفيديو.. لماذا لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن القصف بالمنطقة الخضراء العراقية

وداعا للسكر الأبيض.. اليك بدائل بنفس الطعم

بالفيديو.. محلل سياسي: بعض الجهات الخارجية من مصلحتها تأجيج الوضع بالشارع العراقي

اتفاق بين الحكومة الموريتانية والاحزاب بشأن آليات الانتخابات

زمرة كوملة الارهابية تعترف بتعرض مكاتبها للقصف وتكبدها خسائر