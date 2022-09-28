هموم البحرينيين من التطبيع مع الكيان

العالم - أبناء الديرة

تغريدة لأمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي يقول فيها "هناك حقيقة واضحة: جوهر مشروع "الإصلاح السياسي" في البحرين يمر عبر "التصهين". فأصبح من يرتبط بالحكم الخليفي راضيا بالتطبيع مع محتلي الأقصى. يبدأ ذلك بالوزير وينحدر الى موظفي الدولة. فمشروع التطبيع يشمل كسر الحواجز الاخلاقية والدينية والسياسية التي نشأت نتيجة الاحتلال."

على صعيد تجسس النظام في البحرين على الناشطين من خلال أنظمة تتجسس إسرائيلية فقد غرد المعارض البحريني البارز إبراهيم شريف قائلاً: "البحرين تتجسس‼ في تقرير سيناقشه مجلس حقوق الانسان، الامين العام للامم المتحدة يحذر من خطر برامج التجسس مثل "بيغاسوس"الاسرائيلي على نشطاء حقوق الانسان. التقرير يسرد ثلاث دول عربية بينها البحرين ويحكي تجربتي الحقوقية ابتسام الصايغ والسيد احمد الوداعي."

عبدالهادي خلف غرد قائلاً: "بين حينٍ وآخر يصل أمرؤٌ إلى درك اليأس من إصلاح الأوضاع في #البحرين فيكتب تغريدة أو يقول قولاً يعبّر فيه عن مشاعر الإحباط لديه ولدى من يعرف من الناس. ثم ينتبه إلى خطر ذلك على مصلحته أو على صحته فيلجأ إلى تعويذةٍ تحفظهما من غضب السلطة فيردد: "اللهم".

وتناقش الحلقة هذه الموضوعات مع ضيفنا في الإستوديو الإعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون.