عون: ملف الغاز والنفط على السكة الصحيحة وبتطور جيد جدا

العالم - لبنان

وقال الوزير بيرم بعد اللقاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: «أكد الرئيس عون لي أن ملف الغاز والنفط هو على السكة الصحيحة، وبتطور جيد جداً، ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل، مما من شأنه أن ينقلنا إلى موقع استراتيجي مهم جداً مرتبط بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا».

وأضاف: «استطاعت الدولة اللبنانية، بشخص الرئيس، التعبير بطريقة جيدة وممتازة في عملية التفاوض، مستفيداً من أوراق القوة الموجودة في الساحة اللبنانية، ومنها المعادلات التي أرسيت، وأيضاً الإجماع اللبناني في هذا المجال، والموقف الصلب لرئيس الجمهورية ليحافظ على سيادة وحقوق لبنان».

وقال بيرم إن «هذا الأمر من شأنه أن ينقلنا من ضفة إلى أخرى، ويعطي ملاءة اقتصادية للبنان».

وكان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد زار لبنان في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، وقدم اقتراحات جديدة للبنان في ملف الترسيم، وعرض على المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، كما استمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث بشأنها في ملف الترسيم، علماً أن لبنان يتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً.

وتوقّع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، قبل أيام، أن يصل العرض الخطي الذي سيرسله الوسيط الأميركي إلى قصر بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.