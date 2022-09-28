الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي: قضية الراحلة مهسا أميني آلمتنا جميعا وإننا نتابع بدقة هذه القضية

الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في صنعاء

بغداد بصدد استدعاء السفير الإيراني

الجزائر تكثف جهودها لاقامة القمة العربية

محمد علي الحوثي: احياء المولد النبوي الشريف يعيد للامة حضورها الفعال والمؤثر بين الامم

بالفيديو.. ما سبب انشغال كيان الاحتلال بالحديث عن 'البقرة الحمراء'؟

فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا بتفجير أنابيب 'نورد ستريم'