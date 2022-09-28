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بغداد بصدد استدعاء السفير الإيراني

بغداد بصدد استدعاء السفير الإيراني
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف قوات بلاده شمالي العراق" بحسب قولها.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "سيتم استدعاء السفير الإيراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء عمليات القصف المستمرة".

يذكر أنه أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الأربعاء، "استمرار العمليات ضد المجموعات الإرهابية بكل قوة حتى إزالة قواعدها"، مشيرا إلى بدئه مرحلة جديدة من العمليات بعمق شمال العراق.

وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة للقوات البرية في قوات الحرس الثوري "إن هذه العمليات شملت إطلاق الصواريخ التي تستهدف المناطق المحددة لها بدقة واستخدام المسيرات الهجومية والتدميرية".

وأشار البيان إلى أن "قوات الحرس الثوري بدأت صباح اليوم مرحلة جديدة من عمليات أبطال الإسلام ضد مواقع هذه المجموعات الإرهابية التي تشكل مصدر تهديد لأمن المواطنين الإيرانيين، حيث استخدمت الصواريخ والمسيرات، ووجهت لهذه المجموعات ضربات مهلكة سيتم الإعلان عن نتائج الخسائر والأضرار التي لحقت بها في وقت لاحق".

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