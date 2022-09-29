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شاهد.. هلع في اوروبا ونشطاء العرب يعلقون

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

هلع في اوروبا وتصعيد في ازمة الطاقة بعد تسجيل انفجارين تحت الماء وثلاثة تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” في بحر البلطيق.

العالم - خاص بالعالم

من جانبها قالت روسيا -التي أوقفت تسليم الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب غزوها لأوكرانيا- إن التخريب محتمل، والحادث يقوّض أمن الطاقة في القارة.

وشهد مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” في بحر البلطيق، حيث كتبت جهينة حول هذا الموضوع مغردة: "بتاريخ سبعة فبراير 2022 : بايدن: اذا اجتاحت روسيا اوكرانيا فلن يكون هناك نورد_ستريم وسوف نقضي على هذا المشروع الصحفي: كيف ستقضي على نورد_ستريم اثنين وهو تحت سيطرة المانيا بايدن: أعدك سوف نفعل ذلك" في سبتمبر 2022.. عمل تخريبي في خطي "نورد ستريم واحد" و" اثنين" في بحر البلطيق".

وعلق منصور عبد الله بشأن الموضوع: "هالمرة انتهى ضخ الغاز الروسي الى اوروبا نهائياً. حيث تم تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق، و تسرب الغاز على مساحة قطرها ما بين مئتي ألف متر. واوكرانيا تتهم روسيا ، وبقص ايدي اذا ما امريكا وراها".

وكتب فيصل حول هذا الموضوع مغردا: "حادثة "تخريب" خطي نورد ستريم. في مثل هذه الحوادث يجب ان نفكر من المستفيد من ذلك، خصوصاً ان الحادثة وقعت في منطقة يسيطر عليها حلف الناتو، ابعاد روسيا والمانيا من هذه الحادثة شيء مهم، وذلك لان الطرفيين هما المستفيدين من امدادات الغاز".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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