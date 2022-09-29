"إيان" يضرب فلوريدا ومخاوف من فيضانات كارثية

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رياح بهذه السرعة تجعل إيان على أعتاب الفئة الخامسة لمقياس سافر-سيمبسون للأعاصير، وهي الفئة الأكثر قوة للأعاصير التي لا تقل السرعة القصوى لرياحها عن مئتين واثنين وخمسين ‬‬كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز الأميركي للأعاصير ومركزه ميامي من أن الإعصار الذي وصف بأنه 'خطر للغاية'، سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يؤثر إيان على عدة ملايين من الأشخاص في فلوريدا فضلا عن ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية. وقد تلقى نحو مليونين ونصف مليون شخص أوامر إخلاء إلزامية في اثنتي عشرة مقاطعة ساحلية في فلوريدا، كما صدرت توصيات بعمليات إخلاء طوعية في مقاطعات أخرى.

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات. وحذرت سلطات الولاية من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة.

وألغت ما يقرب من ستين منطقة تعليمية في فلوريدا الدراسة بسبب الإعصار؛ وتم فتح أكثر من مئة وخمسة وسبعين مركز إجلاء على مستوى الولاية؛ وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من الفي رحلة جوية بسبب العاصفة.

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